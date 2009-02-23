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Dünya

ABD Başkanı Obama ‘Soykırım’ demeyecek

Prof. Ruben Safrastyan, 'Barack Obama, yıllık 24 Nisan açıklamasında soykırım sözcüğünü kullanmayacak' dedi

23 Şubat 2009 02:00

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Etüdleri Enstitüsü Başkanı Prof. Ruben Safrastyan, Afganistan’ın Obama yönetiminin politikasının kilit bir boyutu haline getirildiğini, bu çerçevede Washington’un Ankara’ya ihtiyaç duyacağını belirterek “Barack Obama, ulusal çıkarlardan hareket ederek yıllık 24 Nisan açıklamasında soykırım sözcüğünü kullanmayacak” dedi.

Prof. Ruben Safrastyan, Ermenistan medyasına yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkilerini etkileyecek çeşitli jeopolitik faktörlerin olduğuna işaret ederken Afganistan’ın, Irak ve İran’ın önüne geçerek Obama Yönetiminin politikasında kilit unsur haline geldiğini kaydetti.

“Bunun için Washington, Ankara’nın desteğine ihtiyaç duyacak” diyen Safrastyan, Obama’nın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinin hemen ardından ABD ulusal istihbarat şefinin Ankara’ya gönderildiğini belirterek görüşmelerde Türkiye’de olası bir ABD üssünün görüşüldüğü iddiasına yer verdi.
Hürriyet gazetesindeki habere göre Safrastyan, bunların, kaçınılmaz olarak Ermenistan-Türkiye ilişkilerini etkileyeceğini öne sürerken de "Barack Obama, ulusal çıkarlardan hareket ederek yıllık 24 Nisan açıklamasında soykırım sözcüğünü kullanmayacak” dedi.

Ermeni profesörü, Rus-Gürcü çatışmalarından sonra Avrupa’nın, Türkiye üzerinde gaz pompalayacak olan Nabucco projesini lanse etmek için çaba göstereceğini de söyledi.

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