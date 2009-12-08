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Dünya

ABD Başkanı Obama Nobel ödülünü alacak

08 Aralık 2009 11:30

ABD Başkanı Barack Obama, perşembe günü Nobel Barış ödülünü “Savaş Başkanı” olarak alacak.

Obama'nın sözcüsü Robert Gibbs, Obama'nın ödülünü almak üzere perşem günü Norveç'in başkenti Oslo'ya gideceğini belirttiği açıklamasında, “Obama, elbette konuşmasında Afganistan'a takviye asker gönderme kararı ile Nobel Barış ödülü alma tarihinin çakışması konusu gündeme getirecek” ifadesini kullandı.

Gibbs, Obama'nın “bir savaş başkanı olarak mı barış ödülünü alacağı” yönündeki soruya “kesinlikle” yanıtını verdi.

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