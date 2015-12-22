ABD Başkanı Obama: IŞİD canımızı acıtabilir

ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü IŞİD'in ABD'nin varlığını tehdit edecek çapta bir örgüt olmadığını belirterek, "Fakat bizim, insanımızın ve ailelerimizin canını acıtabilir" dedi.

Noel tatili dolayısıyla Hawaii'de bulunan Obama, kamu yayın kurumu NPR radyosuna gündem hakkında değerlendirmeler yaptı ve IŞİD'e karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi.



Obama, IŞİD'in varlığının Amerikan halkı üzerinde yarattığı endişeyi anladığını belirtti ancak "IŞİD, ABD'yi ortadan kaldıracak bir örgüt değil ya da üzerimizde çok büyük bir etki yapacak sanayisi yok fakat bizim, bizim insanımızın ve ailelerimizin canını acıtabilir" diye konuştu.



IŞİD'e karşı Suriye ve Irak'ta verilen mücadelede ayrım gözetmeksizin bombardıman yapılmasını isteyen çevrelere yanıt veren Obama, mücadelenin "ABD değerleriyle uyum içinde yapılması gerektiğini" vurguladı.



California eyaletinin San Bernardino kentinde bu ay başında iki kişinin IŞİD'ten ilham alarak yaptığı belirtilen ve 14 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı hatırlatan Obama, terör örgütünün ABD'de bu tür saldırılara "ilham olabileceğini" söyledi ve şöyle devam etti:



"IŞİD, en fazla zararı yaşam biçimimizi ve değerlerimizi değiştirerek yapabilir. Beyaz Saray'da önümde kalan 13-14 aylık sürede kim olduğumuzu ve değerlerimizin ne olduğunu hatırlatmak için çalışacağım. Bunu yapabilirsek IŞİD'i yenebiliriz."



Kamuoyu araştırma şirketlerinden Gallup'un anketine göre "ABD halkının sadece yüzde 30'unun Başkan Obama'nın IŞİD stratejisini onayladığı ve bu rakamın çok düşük olduğunun" belirtilmesi üzerine Obama, medyanın bu konudaki rolünü eleştirdi.

Özellikle Paris'i kana bulayan 13 Kasım'daki terör saldırılarının ardından medyanın düzenli olarak bu konu üzerinde oluşturduğu gündemden bahseden Obama, "Medya izlenme oranlarına bakıyor ve bu haberlerin verilmesi bu açıdan bakıldığında meşrudur" dedi.



Ancak Obama, "Bence Paris saldırıları sonrasında bu korkunç olayla ilgili haberler doyma noktasına ulaştı. IŞİD ahlaksızlığını medya operasyonlarıyla iyi birleştiriyor. Bunun sonucunda da örneğin geçtiğimiz ay televizyon seyrettiyseniz gördüğünüz ve duyduğunuz tek şey 'maskeli siyah bayraklı bu adamlar sonunda beni de öldürecekler' mesajıdır" ifadesini kullandı.



"Aşırı sağcılar 48 kişiyi öldürdü"

Obama, ABD içinde IŞİD gibi örgütler dışında aşırı sağcı saldırıların saldırıları nedeniyle de birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve 11 Eylül 2001'deki ikiz kuleler saldırılarından sonra ABD'de El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin karıştığı terör olaylarında 45 kişinin yaşamını yitirdiğini, buna karşılık aşırı sağcı Amerikalıların saldırılarında 48 kişinin öldüğünü kaydetti.



San Bernardino saldırısının ardından ABD'de Müslüman karşıtı, özellikle Cumhuriyetçi kanattan gelen söylemler artmıştı. Adaylardan Donald Trump, Müslümanların ülkeye alınmaması gerektiğini savunmuş ve ülke içindeki Müslümanların "fişlenmesi" gerektiğini söylemişti.



Buna karşılık Demokratlar ise Müslümanları hedef almanın "tam da IŞİD'in istediği Batı dünyası ve Müslümanlar arasında bir savaş" tezini desteklediğini savundu. Başkan Obama da Müslümanlarla daha fazla ilişki içinde ve birlikte teröre karşı mücadele edilmesi gerektiğini söylemiş, ABD değerlerinin dışlayıcı değil daha kuşatıcı olduğunu belirtmişti.