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Dünya

ABD BAŞKANI OBAMA, FİNANSAL REFORM YASASINI İMZALADI WASHINGTON (A.A)

21 Temmuz 2010 23:33

-ABD BAŞKANI OBAMA, FİNANSAL REFORM YASASINI İMZALADI WASHINGTON (A.A) - 21.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, finansal reform yasasını imzaladı.  Ronald Reagan binasında yapılan imza töreninde konuşan Obama, bu reformun tüketicilere yönelik tarihteki en güçlü finansal korumaları sağlayacağını söyledi.  Yasayla vergi mükelleflerinden alınan paralarla şirket kurtarma planlarının artık yapılmayacağını belirten Obama, reformun, mali sistemi çökme noktasına getiren istismar ve aşırılıkları dizginleyeceğini kaydetti. Obama, mali krizin patlak vermesine yol açan riskli işlemlere de şeffaflık geleceğini bildirdi.  Reform, Obama'nın imzasıyla birlikte yürürlüğe girdi.  ABD'deki finansal düzenlemelerin 1930'lardan bu yana en geniş kapsamlı revizyonunu içeren yasa, 2007-2009 yılları arasındaki mali krizin tekrarını önleme çabası çerçevesinde finansal sektöre daha sıkı kurallar getiriyor.

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