ABD Başkanı Obama: Dünyanın en güçlüsü biziz

ABD Başkanı Barack Obama, ABD ekonomisinin 'dünyanın en güçlü ve dayanıklı ekonomisine sahip olduğunu' söyledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik oranının yüzde 4,9'a düştüğünü açıklamasından sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen BaşkanObama, son 6 yılda 14 milyon yeni istihdam sağlandığını belirterek, "Geçen yıl iş dünyası 1990'dan bu yana en fazla istihdamı sağlamış oldu" dedi.



Obama, New Hampshire'de başkanlık adaylığı için seçim çalışmaları yapan Cumhuriyetçilere de mesaj göndererek, ekonomideki bu gelişmelerin onları mutlu etmeyebileceğini savundu. Obama, "İşsizlik düştü, bütçe açığı ve petrol fiyatları azaldı. İstihdam, asgari ücret ve sigortalı insan sayısı arttı. Daha önce söylediğim gibi, şuanda daha güçlü ve en dayanıklı ekonomiye sahibiz. Biliyorum bu hala Cumhuriyetçileri tatmin etmeyebilir. Bunun New Hampshire'da çaresiz ve kasvetli seçim konuşmaları yapan Cumhuriyetçiler için rahatsız edici bir durum oluşturduğunu biliyorum. Bence herkesi mutlu edemezsiniz" diye konuştu.

"Ekonomik toparlanmanın devam etmesi için akıllı adımlar atmamız gerekir"

Daha yapmaları gereken çalışmaların olduğuna dikkat çeken ABD başkanı, Çin ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik çalkantıların devam ettiğini hatırlattı. Gelişmekte olan ülkelerinde bazı ekonomik zorluklarla karşılaştığını kaydeden Obama, "Bu gelişmeler yurtdışında iş yapan Amerikan şirketlerine karşı bir rüzgar olabilir. Bu durum ihracatı daha da zor hale getirebilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ekonomik toparlanmanın devam etmesi için akıllı adımlar atmamız gerekir. Akıllı bir şekilde hareket edilmediği takdirde Amerikan ekonomisin yavaşlar" uyarısında bulundu.

Maaş ödemelerinin artmaya devam etmesini 'ekonomideki en önemli gelişme' olarak niteleyen Başkan Obama, "Ekonomideki bu gelişmeler, maaş ödemelerinin artışı ile devam ediyor. Son 6 ayda saatlik ücretler krizinden sonra en büyük artış sağlandı. Benim kabul ettirmeye çalıştığım politika, çalışanlar için daha iyi bir gelir ve promosyon almaya yöneliktir" diye konuştu.

Salı günü Kongre'ye göndermeyi düşündüğü Bütçe Planı'nda Amerikalılara daha fazla fırsat sağlayacak, eğitim ve iş tecrübesi kazandırmaya yönelik olduğunu savunan Obama, bunların sonucunda da çalışanların daha iyi gelir elde etmelerini sağlayacak iş alanlarının kurulmasını amaçladığını ifade etti.

Başkan Barack Obama, petrol fiyatlarının bir süre daha düşük kalacağının öngörüsünde bulunarak, "Bu ekonominin geneli için iyi bir gelişme ancak fiyatların düşük olduğu bu dönemi iyi kullanarak temiz enerjiye geçişi hızlandırmamız çok önemli. Temiz enerji ile daha hızlı istihdam sağlanacak ve masrafları azaltılacak" dedi.

Bir soru üzerine Obama, bir kısım Amerikalının ekonomik gidişattan hala endişeli olduğunu belirterek "Evlerinizin değeri yarıya düşerse veya güvende olduğunu düşündüğün işinizi kaybediyorsanız, bunları hatırlayacaksınız. Yani birçok insan hala bunları hissediyor" diye konuştu.

1930'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizi toparlamaya çalıştıklarını kaydedenObama, "Bunu diğer gelişmiş ekonomilere göre daha hızlı bir şekilde yaptık. Güçlü ve dayanıklı bir ekonomi yaptık" şeklinde konuştu.