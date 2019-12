ABD Başkanı Obama 'başkomedyen' oldu

Beyaz Saray muhabirlerinin gecesinde yaptığı esprilerle herkesi gülmekten kırıp geçiren ABD Başkanı’na başkomedyen adı takıldı. Obama, gazetecileri işaret ederek “Bush’tan miras kalan bir sorunsunuz” dedi



Beyaz Saray Muhabirleri Birliği’nin yıllık akşam yemeği, bu sene Hollywood yıldızlarının katılımıyla ilgi odağı haline gelirken ABD Başkanı Barack Obama gecede yaptığı konuşmada hem kendisiyle hem de basınla dalga geçti. ABD medyası, bir şovmen rahatlığında yaptığı esprilerle herkesi güldüren Obama’ya “Başkomedyen” adını taktı.



Konuşmasında “Başkan Bush’tan miras kalan bir sorun da sizlerle uğraşmak” diyerek basınla şakalaşan Obama, “Artık sanıyorum ki herkes eşim Michelle’in kolsuz giyme hakkı konusunda hemfikirdir” diyerek eşine de takıldı. Obama, “Malia ve Sasha, Air Force One ile New York üzerinde gezmeye kalktıkları için bu gece cezalılar. Herkes kafasına göre gezmeye çıkamaz” diyerek kızlarını da espri konusu yaptı. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi için New York semalarında uçan Air Force One, kentte terör saldırısı paniğine neden olmuştu.



Obama’nın taşlarından danışmanları Rahm Emanuel ve David Axelrod da payını alırken Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da bu taşlardan kurtulamadı. Obama, “Hillary ile aramız o kadar iyi ki, Meksika’dan döner dönmez bana sıkı sıkı sarıldı. Senin de oraya gitmen gerek dedi” diyerek Meksika’dan yayılan domuz gribine atıfta bulundu.



Obama, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney hakkında da, “Onun da burada olması gerekiyordu, ancak ‘Arkadaşlarınızı nasıl vurur, insanları nasıl sorgularsınız’ isimli anılarını yazmakla meşgul” dedi.



Basına övgü



Obama, konuşmasının son bölümünde basının yaşadığı sıkıntılı dönemi dile getirdikten sonra “Özgür bir basının olmadığı yerde Amerikan demokrasisi sağlıklı işlemez. Her zaman yazdıklarınızdan memnun olmasam da beni daha doğruyu yapmaya teşvik ettiğiniz için haberciliğinize çok şey borçluyum” dedi.



Gecenin komedyen konuşmacısı Vanda Sykes’ın esprilerinin büyük bir kısmı Cumhuriyetci Parti’yi, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve eski Başkan George W. Bush’u hedef alırken salonda zaman zaman uğultulu protestolara da neden oldu.



Oscar töreni gibiydi



Washington Hilton Oteli’ne yapılan ve basın kuruluşlarının ünlü isimleri de davet ettiği yemeğe katılan isimler arasında Jon Bon Jovi, Demi Moore, Ashton Kutcher, Eva Longoria, Donatella Versace, Tyra Banks, George Lucas ve Steven Spielberg gibi Hollywood ünlüleri de vardı.



Boyle heyecandan teklifi reddetti



İngiltere’de “pop star” yarışmasıyla bir anda üne kavuşan Susan Boyle, Obama’nın akşam yemeği davetini reddetti. Yemeğe davet edilen Boyle, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Şok olan ve çok heyecanlanan Susan Boyle, bu kadarının kendisi için çok fazla olduğunu söyleyerek daveti geri çevirdi.