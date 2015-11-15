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ABD Başkanı Obama Antalya'ya geldi

Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayrıca ikili görüşmede bir araya gelmesi ve basın toplantısı yapması bekleniyor

15 Kasım 2015 09:23

G20 Liderler Zirvesi için ABD Başkanlık uçağıyla kente gelen Obama, havalimanından limuzinle ayrıldı.

ABD Başkanı Barack Obama, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 06.58'de Antalya'ya geldi. 

ABD Başkanlık uçağı "Air Force One" ile Antalya Havalimanı'na gelen Obama'yı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Muammer Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer karşıladı.

Obama, gelişinin hemen ardından apronda kendisi için bekleyen limuzine binerek, konaklayacağı otele hareket etti.

ABD Başkanı Obama'nın gelişi nedeniyle havaalanı, çevresi ile geçiş güzergahında çok sıkı güvenlik tedbirleri alındığı gözlendi.

Obama'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Belek'te başlayacak, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu iki günlük G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrıca ikili görüşmede bir araya gelmesi ve basın toplantısı yapması bekleniyor.

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