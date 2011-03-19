T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD BAŞKANI OBAMA: "ACİLEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ" BRASILIA (A.A)

19 Mart 2011 21:06

-ABD BAŞKANI OBAMA: "ACİLEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ" BRASILIA (A.A) - 19.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin ve Libya ile ilgili diğer koalisyon ülkelerinin, bu ülkede sivillere karşı şiddetin durdurulmasına yönelik olarak acilen harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.  Latin Amerika turunun ilk durağı Brezilya'da bulunan Obama, Paris'te yapılan Libya zirvesini değerlendirerek, ilgili ülkeler arasındaki anlaşmanın çok güçlü olduğunu belirterek, "kararlılığımız da oldukça açık. Libya halkı korunmalı" dedi.       Öte yandan Kanada Başbakanı Stephen Harper de katıldığı zirve sonrasında yaptığı açıklamada, "Libya'daki hava operasyonları çok yakında başlayacak" dedi ve ülkesinin de bunda yer alacağını belirtti. Harper, deniz yoluyla ablukayı da uygulamak amacıyla Libya çevresinde donanma operasyonlarının başlatılacağını kaydetti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24