-ABD BAŞKANI OBAMA: "ACİLEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ" BRASILIA (A.A) - 19.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin ve Libya ile ilgili diğer koalisyon ülkelerinin, bu ülkede sivillere karşı şiddetin durdurulmasına yönelik olarak acilen harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Latin Amerika turunun ilk durağı Brezilya'da bulunan Obama, Paris'te yapılan Libya zirvesini değerlendirerek, ilgili ülkeler arasındaki anlaşmanın çok güçlü olduğunu belirterek, "kararlılığımız da oldukça açık. Libya halkı korunmalı" dedi. Öte yandan Kanada Başbakanı Stephen Harper de katıldığı zirve sonrasında yaptığı açıklamada, "Libya'daki hava operasyonları çok yakında başlayacak" dedi ve ülkesinin de bunda yer alacağını belirtti. Harper, deniz yoluyla ablukayı da uygulamak amacıyla Libya çevresinde donanma operasyonlarının başlatılacağını kaydetti.