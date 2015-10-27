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Dünya

ABD Başkanı Obama 14 Kasım'da Türkiye'ye geliyor

Obama'nın 14-22 Kasım'da Türkiye, Filipinler ve Malezya'yı kapsayan ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi

27 Ekim 2015 08:27

ABD Başkanı Barack Obama, Antalya'da yapılacak G20 zirvesine katılmak üzere 14 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın 14-22 Kasım'da Türkiye, Filipinler ve Malezya'yı kapsayan ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Obama, Türkiye'de güçlü, sürdürülebilir ve dengeli küresel ekonomik büyümeyi sağlayacak uluslararası çabaları teşvik edeceği G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak" ifadesi kullanıldı.

Obama'nın, Filipinler'de, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağı, Malezya'da ise ABD-ASEAN Zirvesi ile Doğu Asya Zirvesi'nde yer alacağı belirtildi.

 

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