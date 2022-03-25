ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırında: Vahşeti önlemek için buradayız

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, "Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız" dedi. ABD Başkanı hizmetleri için askerlere teşekkür etti.

Rusya'nın anavatanlarına yönelik saldırısından kaçmak için Polonya'ya sığınan milyonlarca Ukraynalı mülteciyle artan insani drama tanık oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırında ABD'li askerlerle bir araya geldi.

Ukrayna-Rusya savaşını değerlendiren Biden şu açıklamaları yaptı:

"Bir dönüm noktasındayız"

"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Uzun zamandır buradayız. 'Amerika'nın en iyi askerlerini gönderin' dedim. Hizmetiniz için teşekkür ederim."

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.



Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.