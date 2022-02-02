ABD Başkanı Joe Biden'dan Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılmasına onay

ABD Başkanı Joe Biden Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi. ABD’li bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden’in Doğu Avrupa’ya ek ABD askeri konuşlandırmalarını resmen onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde bölgeye ABD birliklerinin konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Biden, Avrupalı müttefiklerini desteklemek için 3 binden fazla ABD askerini görevlendirdi.

Polonya, Almanya ve Romanya'ya yerleştirilecekler

Gazete, ABD’den Polonya ve Almanya’ya yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ve Romanya’ya yaklaşık 1000 askerin konuşlandırılacağını söyledi.

Pentagon’un olası bir saldırı durumuna karşı, yedek askerleri de devreye sokabileceği aktarıldı.

Yetkililer, toplamda, hareketlerin Rusya’yı Ukrayna’ya saldırmaktan caydırmayı ve Doğu Avrupa’daki savaşı önlemeyi amaçladığını söylerken, kuvvetlerin önümüzdeki birkaç gün içinde konuşlandırılmasının beklendiğini belirterek, belirli misyonları hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.