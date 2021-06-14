ABD Başkanı Joe Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiklerinin liderlerine Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı korumanın ABD için "kutsal bir sorumluluk olduğunu" söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre konvoyuyla birlikte Liderler Zirvesi'nin yapılacağı NATO karargahına geldikten kısa süre sonra açıklamalarda bulunan Biden, ittifakın kolektif savunma garantisi veren 5. maddesinin "kendileri için kutsal bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Biden, "Tüm Avrupa'nın ABD'nin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum" diye devam etti.

4 senelik Donald Trump döneminde zarar gören NATO ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğinin sinyallerini vermeye devam eden Biden, "NATO bizim için çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Biden bugün saat 18.00'de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.