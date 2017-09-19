ABD Başkanı Donald Trump: Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür ediyoruz (2)

İstanbul, 19 Eylül (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ürdün, Türkiye ve Lübnan\'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.

Sığınmacılar konusunda bölgedeki evsahibi ülkelere destek olduklarını söyleyen Trump, \"Sığınmacıların mümkün olduğunca kendi ülkelerine yakın ülkelere sığınmalarını doğru buluyoruz.\" dedi.

Trump konuşmasında, ABD halkının BM’nin çok daha hesap verebilir ve etkin insan hakları savunmacısı olmasını umut ettiğini de söyledi.