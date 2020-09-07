ABD Başkanı Donald Trump'tan Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin açıklama: Yakında büyük bir sürpriz olabilir

ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısı düzenledi. Aşı çalışmalarına değinen Trump, "Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz. Her açıdan lider konumdayız. Yakında büyük bir sürpriz olabilir" dedi.

ABD’de seçim yaklaşırken aşı çalışmalarının siyaset malzemesi yapıldığı yönünde eleştiriler ve endişeler dile getirilmişti. Başkan Trump ise basın toplantısında bu konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Ben aşının yıl sonunda çıkacağını söyledim. Belki ondan daha erken de çıkabilir dedim. Burada önemli olan hayat kurtarmak” dedi.

ABD Başkanı kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olacak Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i hedef alarak “Aşı karşıtı söylemleri sebebiyle derhal özür dilemeliler. Söyledikleri şeyler ülkemiz için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Biden, "Aşı konusunda tam bir şeffaflık isterim" demişti

Joe Biden, seçim öncesinde çıkması halinde aşı yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorulara, “Bilim adamlarının ne dediğini görmemiz lazım. Aşı konusunda tam bir şeffaflık isterim” yanıtını vermişti. Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de aşı konusunda sadece Trump’ın sözüne değil, kamu sağlığı uzmanlarına güveneceğini belirtmişti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre basın toplantısında, Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalni’nin zehirlendiği iddiaları ve Rusya’ya karşı atılabilecek olası adımlar da gündeme geldi.

Trump’a “Almanya Başbakanı Merkel Rusya ile Kuzey Akımı-2 projesini iptal etme baskısı altında. Böyle bir adıma destek verir misiniz?” diye soruldu.

ABD Başkanı, “Elbette. Ben başından beri bunu söylüyorum. Trump gelene kadar kimsenin Kuzey Akımı diye bir şeyden haberi yoktu” dedi.