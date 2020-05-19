ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla Koronavirüs'e karşı önerdiği ilacı kullanmaya başladığını duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'e karşı kullanılmasını önerdiği sıtma ilacı hidroksiklorokini günlük olarak aldığını duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (CDC) daha önce ilacın Koronavirüs'e karşı ne kadar etkili olduğundan emin olmadıklarını ve potansiyel olarak zararlı yan etkileri olabileceğini belirtmişti.

Restoran yöneticileri ile bir toplantı düzenleyen Trump, ilacı Beyaz Saray doktoruna danıştıktan sonra almaya başladığını söyledi ancak doktorun ilacı önerip önermediğiyle ilgili bir detay paylaşmadı.

Trump, "Birkaç hafta önce kullanmaya başladım" dedi ve sıtma ilacını bir buçuk haftadır her gün aldığını bildirdi.

Beyaz Saray Başhekimi, Trump'ın açıklamalarından sonra ABD liderinin yardımcılarından birinde Covid-19 tespit edildikten sonra hidroksiklorokin kullanmaya başladığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada ilacın yararlarının zararlarından daha fazla olduğu belirtildi.

Muhalefetin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, açıklamalara sert tepki gösterdi. Pelosi, "O bizim başkanımız. Bilim insaları tarafından onaylanmamış bir şey almamasını tercih ederim. Özellikle yaş grubuna bakarsak ve morbed obez olduğunu düşünürsek" dedi.

ABD Başkanı Trump, haftalardır ağır Koronavirüs hastalarına "kaybedecek bir şeyleri olmadığını" vurgulayarak hidroksiklorokini denemelerini söylüyor. Sağlık uzmanları, ilacın yan etkilerinin ağır olduğunu ve Covid-19'la mücadelede henüz kanıtlanmış bir etkisi olmadığını söylüyor.