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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, maske yasağı konusunda ABD başkanı olmayan Joe Biden'ı suçladı

16 Eylül 2020 13:16

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal çapta bir maske yasağı uygulanmamasıyla ilgili olarak rakibi Demokrat başkan adayı Joe Biden'ı suçladı.

Pennsylvania'da konuşan Trump, ''Ben zorunda olduğumda ve hastanelerde maske takıyorum. Ama şunu söyleyim; Demokratlar Kongre'de ulusal zorunluluk getireceklerini söyledi. Ancak asla böyle bir şey yapmadılar. Nedenini Joe Biden'a sormalısınız'' dedi.

Trump'ın açıklamalarına dakikalar içerisinde cevap veren Biden, ''Durumu açıklığa kavuşturayım; ben mevcut olarak başkan değilim. Ancak şimdi destek olursanız kasım ayında bu durumu değiştirebilirim'' yazdı ve kampanyasının bağış linkini paylaştı. 

 

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