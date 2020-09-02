ABD Başkanı Donald Trump, inme geçirdiği iddialarını yalanladı

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ABD Başkanı Donald Trump ve doktoru, ABD liderinin geçen sene plansız bir şekilde yaptığı hastane ziyaretinin inme geçirdiği nedeniyle olduğu iddialarını yalanladı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında Trump'ın inme veya herhangi bir kalp sorunu yaşamadığını belirtti.

Conley, "Başkanın sağlık durumu iyi ve önündeki yoğun süreci yürütebileceğine dair hiçbir şüphem yok. Başkanlık görevini yerine getirecek sağlıkta olduğuna inanıyorum" yazdı.

Trump da salı günü bir sosyal medya paylaşımında bulunarak, "Hiç bitmiyor. Şimdi de birkaç ufak inme geçirdikten sonra favori başkanınızın Walter Reed Sağlık Merkezi'ne gittiğini söylüyorlar. Bu adaya hiç böyle bir şey olmadı. YALAN HABER" ifadelerini kullandı.