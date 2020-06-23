ABD Başkanı Donald Trump, eylemlerde heykel ve anıtlara zarar verenlerin tutuklanması için federal hükûmete yetki verdi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, heykellere, anıtlara veya herhangi bir federal mülke zarar veren kişilerin tutuklanması için federal hükûmete yetki verdiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, heykel ve anıtları vandalize edenlere Gazilerin Anıtlarını Koruma Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında 10 yıl kadar hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Kararın hemen yürürlüğe gireceğini söyleyen Trump, geçmişte anıtlara zarar verenlere de cezai yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Geçen hafta Washington D.C.'deki protestocuların Konfedere komutan General Albert Pike'ın heykelini yıkmasının ardından "Başkent polisi işini yapmıyor. Oturup bir heykelin devrilmesini ve yakılmasını izliyorlar. Bu insanlar hemen tutuklanmalı. Ülkemiz için bir utanç kaynağı!" yazmıştı.

Konfederasyon kuvvetleri ABD İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmaması için savaşmıştı.

ABD'de başlayıp çeşitli ülkelere yayılan sistematik ırkçılık karşıtı protestolarda ırkçı bulunan figürlere ait birçok heykel tahrip edilmişti.