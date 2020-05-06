ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik aktivitenin başlamasının ölümlere sebep olabileceğini kabul etti

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan önlemler gevşetilir ve ekonomik aktivite tekrar başlarken "bazı ölümlerin meydana gelmesininin mümkün" olduğunu söyledi.

ABC kanalına konuk olan Trump'a kanalın yazıişleri müdürü, "Yüz yüze kaldığımız gerçekliğin insanların hayatını kaybedeceği olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu.

Trump yanıt olarak, "Bazı ölümler olması mümkün çünkü insanlar bir apartmana veya eve kilitli olmayacak" dedi ve ekledi: "Ama aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacağız, ellerimizi yıkayacağız, son zamanlarda öğrendiğimiz birçok şeyi yapıyor olacağız".

ABD lideri, ekonomik aktiviteyi başlatma kararlarından "kötü etkilenecekler" olduğunu ifade ederken, "Ancak ülkeyi yakın zamanda açmak zorundayız" dedi.

Sosyal izolasyon uygulamalarının uyuşturucu aşırı dozlarına sebep olduğunu iddia eden Trump, "İnsalar işlerini kaybediyor. Bu işleri geri getirmeliyiz" diye konuştu. ABD vatandaşlarının "savaşçı" olduğunu söyleyen Trump, işletmelerin açılması savını savunurken, "Önümüzdeki üç yıl boyunca evimizde oturamayız" ifadelerini kullandı.

Trump, "Daha fazla ölüm olacak, bu virüs aşı bulunsa da bulunmasa da geçecek. Aşı konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Ancak aşı olsa da olmasa da normalimize döneceğiz. Çok zor bir süreçten geçtik, bu su götürmez" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bugüne kadar 1.23 milyon yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 72 bin insan hayatını kaybetti.