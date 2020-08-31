ABD Başkanı Donald Trump: Biden anketlerde çöküyor, bodrumundan çıkmak zorunda kaldı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, neredeyse tüm ulusal anketlerde önünde bulunan Demokrat rakibi Joe Biden'ın anketlerde "çöktüğünü" ve bu yüzden tekrar kampanya ziyaretleri organize etmeye başladığını iddia etti.

Trump, Biden'ın Bernie Sanders destekçilerinin oyunu kaybetmemek için "suça karşı sert bir duruş sergilemeyeceğini de ileri sürdü.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, "Joe Biden bodrumundan umduğundan erken çıkıyor, çünkü destekçileri ona başka seçeceği olmadığını söyledi; anketlerde çöküyor" yazdı ve daha sonra rakibinin gideceği Pittsburgh kentinin geçen sene çok başarılı bir yıl geçirmesini sağladığını ifade etti.

"Onun problemi ilginç. Bernie Sanders'ın radikal solcu seçmenleri sebebiyle suça karşı hep zayıf duruş sergilemek zorunda" yazan Trump, "Suçlu Hillary'nin yaptığı gibi onları kaybederse işi biter ve birçok seçmen ticaret sebebiyle bana oy verir" ifadelerini kullandı.