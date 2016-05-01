ABD Başkanı böyle veda etti: Obama kaçar!

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeğine başkan olarak son kez katılan ABD Başkanı Barack Obama, konuşmasının sonunda, “Söyleyebileceğim iki kelime daha var: Obama kaçar” sözleriyle konuşmasını tamamladı ve mikrofonu havaya kaldırıp elinden yere bıraktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Obama, başkent Washington’da, her yıl düzenlenen ve ABD başkanlarının esprili konuşmalarına sahne olan yemeğe eşi Michelle Obama ile katıldı. Medya, siyaset, sanat, eğlence ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin davet edildiği yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde gibi isimler de katılımcıların arasında yer aldı.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için partilerinin adaylığını kazanmaya çalışan aday adaylarının her birine takılan Obama, gelecek yılki yemekte bir kadınbaşkanın konuşacağını belirterek isim vermeden Hillary Clinton’ı işaret etti. Obama’nın “Bu sahnede gelecek sene başka biri olacak. Bu kadının kim olacağını herkes tahmin edebilir” sözleri salondakileri güldürdü.

Obama, yemeğe katılmayan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adaylarından emlakzengini Donald Trump’a da takılmadan geçmedi. Obama, “Bu akşam burada olmamasından biraz incindim. Geçen sefer çok eğlenmiştik. Bu şaşırtıcı biraz, oda gazetecilerle, ünlülerle, kameralarla dolu ve o gelmiyor. Bu yemek Donald için çok mu sıradan? Ne yapıyor olabilir bu akşam yemeğe katılmanın yerine? Evde mi, Angela Merkel’e hakaret etmek için tweet mi atıyor?” dedi.

Özellikle Kongre’deki Cumhuriyetçi partililerin yanı sıra yabancı devlet adamlarının, görevinden ayrılışını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Obama, bu noktada geçen günlerde Birleşik Krallık seyahati sırasında tahtın üçüncü sıradaki varisi iki yaşındaki Prens George’un kendisini pijamayla karşılamasını hatırlattı. Obama, “Geçen hafta Prense George görüşmemize sabahlığıyla çıkageldi. Suratıma inmiş tokat gibiydi. Açıkça protokolün ihlal edilmesi” diyerek salondakileri güldürdü.

Yerini alacak kişiyi belirleyecek kasım ayındaki seçimlerin ardından resmi olarak "topal ördek" pozisyonuna düşeceğini ve önemli kararlar alamayacağıyla dalga geçen Obama, “Cumhuriyetçi liderler telefonlarıma çıkmayacak. Buna alışmak biraz zaman alacak. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında aylardır Kongre’deki Cumhuriyetçiler benim son yılımda yapamayacağım şeyler olduğunu söylüyor. Neyse ki bu yemek onlardan biri değil” sözleri salondaki Cumhuriyetçi Partilileri de gülümsetti.

Konuşmasının sonunda basın özgürlüğüne vurgu yapan Obama, Beyaz Saraymuhabirlerine teşekkür etti.

Şaşırtan veda

İki parmağını dudaklarına götüren Obama, “Söyleyebileceğim iki kelime daha var: Obama kaçar” sözleriyle konuşmasını tamamladı ve mikrofonu havaya kaldırıp elinden yere bıraktı. Obama, konuşmasının ardından uzun süre alkışlandı.