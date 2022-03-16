ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceğiz ve bu yolla hava sahasını koruyacağız

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam edeceğini belirtti, Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceklerini ve bu yolla Ukrayna'nın hava sahasını korunacağını ifade etti.

Biden dünyanın Putin'e karşı birleştiğini söyledi. Biden, "Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek" sözlerini kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor"

"Dünya Putin'e karşı birleşti. Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek. Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor.

Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak.

"Bu uzun ve zor bir mücadele olabilir"

Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz. Biz de Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal destekle destekleyeceğiz. Amerikan halkı destek konusunda da sağlam duracaktır. ABD özgürlük güçlerini desteklemeye de devam edecektir. Ancak şunu da söylemem gerekiyor: Bu uzun ve zor bir mücadele olabilir"