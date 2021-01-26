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Dünya

ABD Başkanı Biden, Senato'da Trump'ın azledilmesi için gereken çoğunluğun sağlanamayacağını düşünüyor

26 Ocak 2021 10:52

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de Donald Trump'a yönelik azil süreci duruşmalarının "gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu" söyledi. Biden, Senato'da Trump'ın azledilmesi için gereken çoğunluğa ulaşılamayacağını düşündüğünü söyledi.

CNN'e konuşan Biden, azil sürecinin ilerlemesinin kabine onaylarını ve yasama gündemini geciktirebileceğini farkında olduğunu söylerken, "duruşmaların yapılmamasının daha kötü etkileri olur" dedi.

Biden, Trump'ın azledilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün eski lidere karşı oy vermesi gerekeceğine dikkat çekerek, bunun olmayacağına inandığını söyledi; "Senato benim orada olduğum zamandan bu yana değişti, ama o kadar da değişmedi".

Temsilciler Meclisi dün akşam Trump'a yönelik azil duruşmalarının ikinci defa başlatılması için azil maddelerini Senato'ya götürdü. Duruşmaların 8 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

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