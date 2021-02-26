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ABD Başkanı Biden: Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanındayız

"Bu hüzünlü yıl dönümünde, önemli bir gerçeği tekrar vurguluyoruz: Kırım, Ukrayna'nındır"

26 Şubat 2021 20:31

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Kırım'ı "sözde ilhakını" asla tanımayacağını belirtirken, Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşı Ukrayna'nın yanında olacaklarını söyledi.

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