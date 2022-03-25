ABD Başkanı Biden, Polonya'da Ukrayna sınırı yakınındaki şehre ulaştı

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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rzeszow'a ulaştı.

Biden, ülkesinin ve Batı'nın Kiev'e desteğini göstermek hedefiyle Brüksel'in ardından Polonya'nın Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafedeki Rzeszow şehrine gitti.

Biden, cumartesi günü de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirip savaş sebebiyle meydana gelen sığınmacı krizini konuşacak. Beyaz Saray, Polonya ziyaretinin sığınmacı krizini vurgulamayı hedeflediğini ifade etti.