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Dünya

ABD Başkanı Biden, Polonya'da Ukrayna sınırı yakınındaki şehre ulaştı

Biden, ülkesinin ve Batı'nın Kiev'e desteğini göstermek hedefiyle Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir şehre gitti

25 Mart 2022 16:32

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki  Rzeszow'a ulaştı. 

Biden, ülkesinin ve Batı'nın Kiev'e desteğini göstermek hedefiyle Brüksel'in ardından Polonya'nın Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafedeki Rzeszow şehrine gitti. 

Biden, cumartesi günü de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirip savaş sebebiyle meydana gelen sığınmacı krizini konuşacak. Beyaz Saray, Polonya ziyaretinin sığınmacı krizini vurgulamayı hedeflediğini ifade etti.

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