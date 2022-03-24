ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya 'kimyasal silah' yanıtı: Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaparak, "Kimyasal silah tehdidiyle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz. Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir" dedi.

Biden, Şi Cinping'le konuştuğunu belirterek,"Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım"

"Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum.

Amerikalı ve başka şirketlerin Rusya'nın korkunç davranışından dolayı çekildiğini biliyoruz. Çin'in de ABD ve Avrupa'yla ekonomik büyümeyi düşündüğünü biliyoruz. Eğer Rusya'ya yardım ederse kendini zor duruma düşüreceğini biliyor.

Elimizdeki istihbarat bilgileri ile fazla bir şey söylemeyeceğiz. Yarın veya pazartesi Ursula Çin'le görüşecekti. 1 Nisan'da görüşeceklermiş. Çin aslında ekonomik geleceğinin batıya çok bağlı olduğunu Rusya'dan ziyade çok iyi görüyor. Umit ediyorum ki Çin Başkanı da bu yardımları Rusya'ya yapmaz. NATO ve AB'nin sistem tesis etmesi gerekiyor. Bir teşkilat altında yatırımları kim deldi, henüz bunu yapan bir oluşum yok."

"NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan'da muharebe grupları konuşlandırıyor"

"100 bin Amerikan gücüne ek olarak Avrupa içerisinde NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan'da muharebe grupları konuşlandırıyor. Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin'in beklemediğini anlatmıştım. NATO hiç olmadığı kadar uyum içerisinde. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkelerle hareket ediyoruz."

"Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir"

"Kimyasal silah tehdidiyle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz. Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir."

"Gıda kıtlığı sorunu ciddi"

Gıda kıtlığı sorunu ciddi. Bu yaptırımlar sadece Rusya değil başka ülkeleri, Avrupa ve bizim ülkelerimizi de etkiliyor. Rusya ve Ukrayna Avrupa'nın tahıl ambarı olmuştur yıllardır. G-7 bünyesinde biz bunları tartıştık, masaya yatırdık. ABD de dünyada üçüncü büyük buğday üreticisi. Kanada aynı şekilde. Biz G-7 çerçevesinde üretimimizi nasıl artırabiliriz, dağıtımı nasıl yapabiliriz bunu ele aldık. Ticaret kısıtlamalarıyla ilgili olarak yurt dışına gıda gönderilmemesiyle ilgili olarak sorunların çözülmesi lazım. Avrupa'daki dostlarımızla çalışıyoruz şu anda. Özellikle gıda kıtlığıyla ilgili sorunların giderilmesine bakıyoruz. İnsani yardım konusunda Batı olarak neler yapabiliriz. Bunu da tabii ki ele aldık."

"Ateşkesle ilgili müzakereler devam etmektedir"

"G-20 bünyesinde ne yapılabileceğini ele aldık. Ukrayna'nın toplantılara katılabilmesi çok önemli bu çerçevede. Ukrayna'nın gözlemci olarak G-20'ye katılması önemli. Ukrayna için yapılabilecek herhangi bir şeyde Ukrayna'nın dahil olması lazım. Ateşkesle ilgili müzakereler devam etmektedir. Bu onların vereceği bir karardır elbette."

"ABD olarak bütün bu mültecilerin yeniden yerleştirilmesinde önemli aktör olduğumuzu ortaya koyacağız"

Pek çok savaş bölgesine gittim, mülteci kamplarını gördüm. Elbette korkunç bir durum. Ailelerinden koparılmış kamplarda yaşayan küçük çocuklara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Eşlerini kaybetmiş kadınların yüzlerindeki bakış insanın kalbine işliyor. 'Tanrım ben neredeyim' diye düşündürüyor insanı. Bizler ABD olarak bütün bu mültecilerin yeniden yerleştirilmesinde önemli aktör olduğumuzu ortaya koyacağız. Romanya, Polonya, Almanya'nın tek başına üstlenmesi gereken yük değil. Uluslararası bir sorumluluk. ABD de böyle bir yükümlülüğe sahip. Şu anda nereye gittiğimi söylemeyeyim, sadece gittiğim yerde pek çok kişiyi göreceğim diyeyim sadece."

"Bir daha seçime girmeyeceğim"

"Dış politika konusunda gerçekten bu süreçteki herkesten en uzun süredir çalışan kişiyim. Ben bir taahhütte bulundum seçime girerken, bir daha seçime girmeyeceğim demiştim. Tekrarlıyorum, tekrar Başkan adayı olmayacağım bir sonraki ABD seçimlerinde.

Virginia'da el fenerleri taşıyan, Nazi kıyafetleri giyen kişileri gördük. Bunları gördüğümde bana sorulmuştu. Çünkü o protestolarda genç bir kadın hayatını kaybetmişti. Ben de sessiz kalmamaya karar verdim. Seçime girerken bir karar vermiştim. Demiştim ki, 'Hiçbir seçim için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmamayı tercih etmeyeceğim'. Seçime çok uzun süre var. Biz öncelikle ABD içerisinde senato ve parlamentoyu elimizde tutmalıyız, ekonomik büyümeye devam etmeliyiz. ABD dış politikasını yönlendirip tüm dünyaya liderlik etmeliyiz diye düşünüyorum. Amerika'da biz bunu tartışıyoruz. Yüzlerce kişi içeri girdiğinde ne olurdu diye soruyoruz. Başka bir yerde görseydik ne hissederdik. Senatomuza yapılan baskından bahsediyorum. Zannediyorum Avrupa'daki liderler de benim bu işe uygun olmadığımı düşünmüyorlardır. İlk katıldığım G-7 zirvesi İngiltere'deydi. Masaya oturduğumda 'Amerika geri geldi' demiştim. Birisi 'Ne kadarlığına buradasınız' demişti."

"Yaptırımların devam ettirilmesi, daha da artırılması, baskıların arttırılması önemli"

"Yaptırımların devam ettirilmesi, daha da artırılması, baskıların arttırılması önemli. Bugünkü NATO toplantısında bunu konuştuk. Bütün bir yıl boyunca devam ettireceğiz. Putin'i bu durduracaktır işte. Biz burada amacımızı ve kararlılığımızı göstermek durumundayız. Birlik içerisinde hareket ediyoruz. Dünya Putin'in ne kadar acımasız biri olduğunu görmeli. Yaşamını kaybeden insanların sayısını bilmeli. Putin Avrupa'ya 1-2 ayda boyun eğdirecek diyorsanız yanılıyorsunuz. O yüzden bu toplantıyı istedim. Tamamen birlik içerisinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler."