ABD Başkanı Biden, Kaşıkçı raporunun ardından neden Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne yaptırım uygulanmadığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimat verdiğinin belirtilmesine rağmen yaptırım listesinde yer almaması kararını "Bildiğim kadarıyla bu zamana kadar hiç bir ülkeyle ittifakımız varken o ülkenin de-facto liderine yaptırım uygulamadık ya da ilişkiyi kesmedik" sözleriyle açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABC kanalında konuşan Joe Biden, ABD'nin Kaşıkçı cinayetine dair hazırladığı istihbarat raporuyla ilgili "Cinayette yer alan herkesi sorumlu tuttuk. Veliaht Prens'i tutmadık çünkü bildiğim kadarıyla bu zamana kadar hiç bir ülkeyle ittifakımız varken o ülkenin de-facto liderine yaptırım uygulamadık ya da ilişkiyi kesmedik" dedi.

Öte yandan ABD'nin Suudi Arabistan'la bağlayıcı bir anlaşması bulunmuyor ve Suudi Arabistan, NATO üyesi olmayan müttefikler arasında yer almıyor. ABD, Suudi Arabistan'a petrol üretimi, İran'a karşı bölgesel güç ve terörle mücadele işbirliği nedeniyle "stratejik partner" diyor.

ABD, görevdeki devlet başkanlarının dokunulmazlığını tanıyor ancak Veliaht Prens bin Selman'ın babası Kral Selman hâlâ Suudi Arabistan'ın devlet başkanı görevinde. ABD, şu ana kadar hiçbir ülkenin "de-facto lideri" için dokunulmazlık uygulamadı.

ABD'nin istihbarat raporu

ABD, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunu yayımladı. Raporda Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği açıklandı. Raporun hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Prens Selman'ı dışarıda bırakarak 76 Suudi Arabistan vatandaşı için yaptırım ve vize yasağı uyguladı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan haberde ise, "çok gizli" dava dosyalarına ulaşıldığı ve Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiği öne sürülmüştü.

CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.