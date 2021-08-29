ABD Başkanı Biden: Kabil Havalimanı'na bir saldırı daha düzenlenebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'nda bir saldırının daha yaşanabileceği uyarısı yaptı ve komutanların saldırının bugün gerçekleşebileceğeni söylediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına "belirli ve inanılır" bir tehdit nedeniyle havalimanı etrafındaki bölgeyi terk etme çağrısı yaptı

ABD tahliyelere devam ediyor, ancak son İngiliz askerleri, diplomatları ve yetkilileri Kabil'i terk etti.

Havalimanı yakınlarında Perşembe günü düzenlenen bir intihar saldırısında 170 kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD'in bir kolu Horasan Bölgesi'nde İslam Devleti (IS-K) saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

ABD misilleme olarak Cuma günü ülkenin doğusunda insansız hava aracı saldırıları düzenledi ve iki üst düzey IS-K üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

İkili saldırının planlayıcısı ve düzenleyicisi olarak tanamlındı. Kabil saldırısının planlamasına doğrudan katılıp katılmadıkları net değil.

Biden yaptığı yazılı açıklamada "Saldırı son değildi. Bu korkunç saldırııya karışan kim varsa yakalayacağız ve bedelini ödeteceğiz" dedi.

IS-K, Afganistan'daki en aşırılı ve şiddet yanlısı cihatçı grup ve Taliban ile büyük görüş ayrılıkları var. IS-K, Taliban'ı Amerikalılar ile barış anlaşması için savaş meydanını terk etmekle suçluyor.

Taliban ise saldırıyı kınadı ve Reuters'a konuşan bir sözcü, ABD'lilerin öncelikle kendilerine danışması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin tahliye operasyonundaki son birkaç günün en tehlikeli dönem olduğu vurgulandı.

ABD askerleri de havalimanından çekilmeye başladı. Geçen hafta 5800 asker bulunurken, şu anda bu sayı 4 bin civarında.

Bir yetkili, tahliye bekleyen 1000'in üzerinde de sivil olduğunu kaydetti.

Ekonomi serbest düşüşte

Bir Taliban yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, Amerikalıların son işareti vermesinin ardından uzmanlarının ve mühendislerinin havalimanının sorumluluğunu almaya hazır olduğunu belirtti.

EPA Bankaların önünde paralarını çekmek isteyen kalabalıklar toplandı.

Taliban'ın havalimanı etrafına yeni kontrol noktaları kurduğu ve çoğu Afgan'ın geçişine izin vermedikleri kaydedildi.

Tahliyenin başlamasından bu yana Afgan ve yabancı 110 binden fazla kişi ülkeden çıkartıldı.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos'an bu yana ülke ekonomisi serbest dürüşe geçti. Bağışçılar fonları dondururken, panikleyen hesap sahipleri, bankalardan paralarını çekmeye çalıştı.

Cumartesi günü başkentteki bankaların önünde protestocular toplandı.