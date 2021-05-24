ABD Başkanı Biden: K-pop hayranlığı evrensel

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore lideri Moon Jae-in'le yaptığı görüşmede, dünya genelinde meşhur K-pop müzik sektörü hakkında konuştu. Biden "K-pop hayranlığı evrensel" ifadelerini kullandı.

Variety'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Biden ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Kuzey Kore, bölgedeki nükleer durum, Koronavirüs aşılarında iş birliği, iklim krizi gibi gündemlerin yanı sıra K-pop da konuşuldu.

Biden, "İnsanlarımız, insandan insana ve kültürel bağlarımız büyüyor" diyen Biden, "K-pop hayranlığı evrensel" diye devam etti. Sözleri üzerine bulundukları odada gülenler olmasıyla Biden "Şu an gülenlerin ne söylediğimi anladıklarını biliyorum. Her neyse buna sonra dönerim" dedi.

Biden'ın açıklamaları, ünlü K-pop grubu BTS'in yeni İngilizce şarkıları Butter'ın çıkardığı güne denk geldi. Butter'ın klibi yayınlandıktan 20 saat sonra 97 milyon izleyiciye ulaştı.