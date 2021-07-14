ABD Başkanı Biden'ın Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdiği Flake: Partizan siyaset okyanusu geçtiğimizde biter

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkesinin yeni Türkiye büyükelçisi olması için aday gösterdiği eski Arizona senatörü Jeff Flake, kendisine verilen fırsat için minnettar olduğunu söylerken "ABD'nin liderliğinin yerini tutacak bir şey yok" dedi. Kendisi bir Cumhuriyetçi olan Flake, dış politika ile parti siyasetinin ayrı tutulması gerektiğini savundu.

Medium üzerinden bir açıklama yayımlayan Flake, "Senato tarafından onaylanırsam ABD'nin çıkarlarını yurt dışında koruyan güçlü, tecrübeli ve kapasiteli bir ekibe katılmaktan memnun olacağım" yazdı.

Daha önce hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da görev yaptığına dikkat çeken Flake, Kongre'nin dış politikadaki rolünü anladığını ve iş birliği yapmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

Flake, "Yurt dışında yaşamış biri olarak ABD'nin dünyanın çeşitli noktalarında oynadığı mecburi rolün değerini biliyorum. ABD'nin liderliğinin yerini tutacak bir şey yok" diye konuştu.

Onay alırsa hem kendi ülkesinde kutuplaşmanın tırmandığı, hem de Ankara-Washington hattında bir çok başlıkta sıkıntı yaşandığı bir dönemde göreve başlayacak olan Flake, "Beni aday göstermesiyle Biden ABD dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini bir kez daha onayladı; Partizan siyasetin okyanusa vardığımızda sona ermesi gerektiği inancını. ABD dış politikası partiler üzeri olabilir ve olmalıdır. Ben buna inanıyorum ve bu konuda taahhüt veriyorum" ifadelerini kullandı.