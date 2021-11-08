ABD Başkanı Biden'ın görev onay oranı yüzde 38'e düştü

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ABD'de Demokratlar arasında politikalar konusunda parti için anlaşmazlıkların üzerine Virginia'daki valilik seçimi yenilgisinin eklenmesiyle Başkan Joe Biden'ın görev onay oranı erimeye devam etti.

USA Today ve Suffolk Üniversitesi'nin yaptığı ortak anket, Demokratlar geçen hafta altyapı ve sosyal harcama paketleri konusunda anlaşmaya varmadan hemen önce gerçekleştirildi.

Ankete göre Biden'ın halk arasındaki görev onay oranı yüzde 38'e düştü. Bu, Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana gördüğü en düşük oran.

ABD liderinin görev onay oranı son anketler yüzde 40 sularındaydı. Anketler, Covid salgınının Delta varyantı etkisiyle tekrar hızlanması ve Afganistan'dan çekilme sürecinin iki partinin de tepkisini çekecek şekilde yönetilmesiyle Biden için kötüye gitmeye başlamıştı.