ABD Başkanı Biden, ilk kez İsrail-Hamas arasında ateşkese destek veren bir açıklama yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra ilk kez İsrail ile Hamas arasında ateşkes yapılmasına destek veren bir açıklama yaptı.

Biden, gerilimin "hemen" düşürülmesi için ise bir çağrıda bulunmadı.

İki lider arasında 3 günde yapılan ikinci telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, hedef ayrımı yapmayan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına sıkı desteğini tekrar vurguladı" denildi.

Açıklamanın devamında, "Biden, tüm masum sivillerin korunması için İsrail'i efor sağlamaya teşvik etti. İki lider İsrail ordusunun Hamas ve Gazze'deki diğer terör gruplarına yönelik eylemlerini konuştu. Başkan bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sonuca ulaşmak için ABD'nin temas kurabileceği Mısır gibi partnerleri gündeme getirdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında yer alana haberlerde İsrail güçlerinin çekilmeden önce operasyonlarını bir iki gün daha sürdürmek istedikleri belirtildi.

Öte yandan ABD bir haftada 3. kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "İsrail-Filistin arasındaki şiddetin durması" çağrısı yapan ortak açıklamasını reddetti.