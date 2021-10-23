ABD Başkanı Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu I. Bartholomeos, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Daha önce de ABD'ye çok sayıda ziyarette bulunan Ekümenik Patrik I. Bartholomeos'un bu gezisinde ABD'deki kiliselerin yeniden yapılandırılması ve anavatanı Türkiye'deki kiliselerin statüsü gibi sorunları ele alması bekleniyor.

Euronews'in haberine göre; ABD Başpiskoposu Elpidophoros, I. Bartholomeos'un Türkiye'de 50 yıl önce kapatılan dini okulların yeniden açılması için çağrılarını yineleyeceğini söyledi ve "Ekümenik patrikhane için Türkiye'deki dini özgürlük hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.

Patrik I. Bartholomeos'un Biden ve diğer üst düzey bürokratlarla önümüzdeki günlerde bir dizi görüşmeler yapması bekleniyor.