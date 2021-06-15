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Dünya

ABD Başkanı Biden bugün Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek; işte öne çıkacak gündemler

15 Haziran 2021 11:05

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden bugün ABD-Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılacak. Beyaz Saray, görüşmenin ABD'nin Trans Atlantik ilişkilerine yönelik "güçlü bağının" altını çizeceğini duyurdu. 

CNN'de yer alan habere göre, G7 ve NATO zirvelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bugün, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek. 

Washington, ABD-AB Zirvesi'nin öne çıkacak konularını şöyle sıraladı:

  •  Küresel sağlık güvenliği
  • Küresel ekonomiyi kurtarma
  • İklim krizine ilişkin çözümler
  • Dijital ve ticari ortaklığı genişletmek
  • Demokrasiyi güçlendirmek

Beyaz Saray, bugün yapılacak görüşmenin ABD'nin Trans Atlantik ilişkilerine yönelik "güçlü bağını" ortaya koyacağını açıkladı. 

AB liderlerinin yanı sıra Biden bugün Belçika Kralı Philip ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşecek.

Biden, ilk yurt dışı ziyaretlerini yarın Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme ile sonlandıracak.

 

 

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