ABD Başkanı Biden bugün Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek; işte öne çıkacak gündemler

CNN'de yer alan habere göre, G7 ve NATO zirvelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bugün, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek.
Beyaz Saray, bugün yapılacak görüşmenin ABD'nin Trans Atlantik ilişkilerine yönelik "güçlü bağını" ortaya koyacağını açıkladı.
AB liderlerinin yanı sıra Biden bugün Belçika Kralı Philip ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşecek.
Biden, ilk yurt dışı ziyaretlerini yarın Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme ile sonlandıracak.