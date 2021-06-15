ABD Başkanı Biden bugün Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek; işte öne çıkacak gündemler

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ABD Başkanı Joe Biden bugün ABD-Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılacak. Beyaz Saray, görüşmenin ABD'nin Trans Atlantik ilişkilerine yönelik "güçlü bağının" altını çizeceğini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, G7 ve NATO zirvelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bugün, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek.

Washington, ABD-AB Zirvesi'nin öne çıkacak konularını şöyle sıraladı:

Küresel sağlık güvenliği

Küresel ekonomiyi kurtarma

İklim krizine ilişkin çözümler

Dijital ve ticari ortaklığı genişletmek

Demokrasiyi güçlendirmek

Beyaz Saray, bugün yapılacak görüşmenin ABD'nin Trans Atlantik ilişkilerine yönelik "güçlü bağını" ortaya koyacağını açıkladı.

AB liderlerinin yanı sıra Biden bugün Belçika Kralı Philip ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşecek.