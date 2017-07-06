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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere "Kıbrıs'ta birleşin" telefonu

Kıbrıs görüşmeleri devam ediyor...

06 Temmuz 2017 20:41

BD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'le telefonda görüştü. Pence, Kıbrıs'ta birlik çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri esnasında iki tarafın liderlerini telefonla aradı. Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i aradı. Pence liderle yaptığı görüşmesinde Kıbrıs için birlik çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin telefonda görüşerek, İsviçre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini dile getirdikleri bildirildi.

Beyaz Saray, Pence-Mogherini görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansının önemi konusunda hemfikir oldukları belirtilen Pence ile Mogherini'nin, "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin, tüm Kıbrıs halkının yararına olacak iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs'ı yeniden birleştiren bir anlaşma üzerinde mutabakata varacaklarını" umdukları ifade edildi.

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