-ABD Başkan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor WASHINGTON (A.A) - 29.11.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2 Aralık'ta Türkiye'ye gelerek, Türk liderlerle görüşecek ve Küresel Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tony Blinken, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde, Biden'in Türkiye seyahatiyle ilgili bilgi verdi. Biden'in 2 Aralık'ta Ankara'da olacağını belirten Blinken, burada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. Biden'ın 3 Aralık'ta da İstanbul'da düzenlenecek Küresel Girişimcilik Zirvesi'ne katılarak konuşma yapacağını dile getiren Blinken, ABD Başkan Yardımcısının, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya geleceğini kaydetti. Blinken, Biden'ın Türkiye'nin ardından temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a geçeceğini ve 5 Aralık'ta ABD'ye geri döneceğini bildirdi. -Öncelikli konu terör örgütü PKK konusundaki işbirliği- Blinken, Biden'ın Türkiye'deki görüşmelerinde ABD ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı ortaklık ve işbirliğini içeren konuları ele alacağını söyledi. Başka hiçbir ülkeyle olmadığı kadar Türkiye ile kilit önemdeki uluslararası konularda birlikte çalıştıklarını ifade eden Blinken, Biden'ın, özellikle son terör saldırıları ışığında, birinci olarak terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin Türkiye'ye sağladığı yardımı konuşacağını kaydetti. Blinken, Biden'ın temaslarında, ABD ve Türkiye'nin ortak düşmanı PKK konusuna odaklanmasını beklediklerini belirtti. Bunun yanında ziyaret ile, Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağları artırmayı arzuladıklarını ifade eden Blinken, zaten ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetime gelmesinin ardından bu konuda önemli gelişmeler sağlandığına işaret etti. Blinken, ''Bu bağları daha da geliştirmenin yollarını arayacağız'' dedi.