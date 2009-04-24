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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı, Sarkisyan ile görüştü

24 Nisan 2009 03:00

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile telefonda konuştu ve Ermenistan ile Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirme kararlılığını ifade eden açıklamasını
memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden'ın telefon konuşmasında, Sarkisyan'ı, "gösterdiği liderlik dolayısıyla alkışladığını" ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, bu süreçte hem Ermenistan hem de Türkiye'ye kuvvetli desteğini vurguladığı kaydedildi.

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