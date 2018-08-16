ABD Başkan Yardımcısı Pence: Türkiye, ABD'yi test etmemeli

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ninn ABD'nin yaptırım kararına cevaben aldığı yaptırım kararlarına ve pastör Brunson'ın ev hapsinin devam etmesine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Pence, “Türkiye’de tutulan rahip Andrew Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump’ın hapiste tutulan Amerikan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için bulduğu çözümünü test etmemeli” dedi.

Pence mesajının devamında "Başkan Trump ve ben, Pastor Brunson serbest bırakılıncaya ve ABD'deki ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine dönene kadar sağlam durmaya devam ediyoruz. Her Amerikalı tanrının inançlı adamı papaz Andrew Brunson ve karısı Noreen için dua etmeye devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Sarah Sanders, " Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.