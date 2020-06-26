ABD Başkan Yardımcısı Pence: Test sayısı arttığı için yeni vakalar artıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğini yaptığı Koronavirüs Görev Gücü, iki aya yakın bir süredir ilk basın toplantısını düzenledi. Pence de, Başkan Donald Trump gibi ülkede artışa geçen yeni Koronavirüs vakalarının, artan test sayısından kaynaklandığını savundu.

Pence, özellikle ülkenin güney eyaletlerinde artan vaka sayıları nedeniyle Trump'ın kendisinden bir basın toplantısı düzenlemesini istediğini belirtti.

Mike Pence, yeni vakaların kabaca yarısının 35 yaşın altındakiler olmasını "çok umut verici bir haber" diye niteledi ve "genç Amerikalıların virüsün yarattığı ağır sonuçlara daha az maruz kaldığını" aktardı.

Mike Pence, 34 eyalette durumun istikrarlı olduğunu belirtirken, 16 eyalette vakaların arttığını vurguladı.