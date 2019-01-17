ABD Başkan Yardımcısı Pence, Menbiç'teki bombalı saldırıya değinmedi: Birliklerimizi eve getiriyoruz ancak bölgede kalacağız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Menbiç'teki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada IŞİD tarafından üstlenilen bombalı saldırıya değinmezken, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pence, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı verdiği mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Menbiç'te meydana gelen bombalı saldırının hemen ardından Amerikalı diplomatlara hitap eden Pence, konuşmasında saldırıya doğrudan atıf yapmadı.

“Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız”

Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız" ifadesini kullandı.

Menbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıda, 5'i ABD askeri olmak üzere toplamda 20 kişinin yaşamını yitirdiğin, açıklamıştı.