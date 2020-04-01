ABD Başkan Yardımcısı Pence: Durumumuz İtalya'ya benziyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın projeksiyonunun, ülkesinin Koronavirüs salgını konusunda "İtalya'ya benzer şekilde ilerlemekte olduğunu gösterdiğini" söyledi.

CNN Televizyonu'na konuşan Pence, "Bu noktada birkaç nedenden dolayı ABD'yle en fazla kıyaslanabilecek ülkenin İtalya olabileceğini düşünüyoruz" dedi, ayrıntı vermedi.

ABD'de pazartesi günü Bayaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede Koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapılmıştı.

Mike Pence ise "Sosyal mesafe ile ilgili kararlar almasaydık, milyonlarca Amerikalı ölecekti" dedi.

Pence, "Gerek dünkü mesajımız, gerek önümüzdeki 30 gün boyunca vereceğimiz mesaj aynı: Gelecek bizim elimizde" diye konuştu.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de vaka sayısı 203 bin 608, ölü sayısı 4 bin 476 olarak kayıtlara geçti.