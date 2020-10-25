ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in iki yardımcısının Koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in en yakın iki yardımcılarından ikisinde yeni tip Koronavirüs çıktığı açıklandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in en yakın yardımcılarından ikisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Pence’e en yakın isim olarak bilinen Marc Short'un testinin pozitif çıktı.

Basın danışmanı O’Malley, hem Pence hem de eşi Karen Pence’in Cumartesi günü yaptıkları testin sonucunun negatif olduğunu söylemişti. Öte yandan Bloomberg News’te yer alan habere göre Pence’e en yakın isimlerden biri olan siyasi danışmanı Marty Obst’un da test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.