ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hastane ziyaretinde maske zorunluluğuna uymayan tek kişi oldu

ABD Başkan Yardımcısı ve Koronavirüs'le mücadeleyi yönetmesi üzerine atanan Mike Pence, dün yaptığı sağlık merkezi ziyaretine uyarılara rağmen maskesiz katıldı. Hastane, Pence'in ziyaretten önce maske takmasının gerekli olduğuna dair bilgilendirildiğini açıkladı.

TIME'da yer alan habere göre, ABD'de Koronavirüs araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Clinic'e ABD'de test kapasitesinde son duruma dair bilgi almak için giden Pence, hastanede maskesiz bir şekilde gezdi.

CNN, ziyaret sırasında Mike Pence'in binada maske takmayan tek kişi olduğunu belirtti.

Pence'in maskesiz ziyaretinin ardından hastane, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak şunları yazdı:"Mayo Clinic Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı"

Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı'nın ziyaretinden önce 13 Nisan'da hastane içinde maske takmanın zorunlu olduğuna dair bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, "Hastalar ve ziyaretçiler yüzlerin kapatmalı ya da maske takmalı. Maske olmadığı durumda Mayo Clinic tedarik edecektir" ifadeleri yer almıştı.