ABD Başkan Yardımcısı Kıbrıs'ta: Çözüm için yardıma geldim

Kıbrıs uzun bir sürenin ardından üst düzey bir ABD'li yetkiliyi ağırlıyor. Akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'a inen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Çözüm bulmanıza yardım etmek için geldim" dedi.



ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Kıbrıs'a bir çözüm empoze etmeye değil, bir çözüm bulmanıza yardım etmek için geldim" dedi.

Romanya temaslarının ardından Güney Kıbrıs'taki Larnaka Havaalanı'na inen Joe Biden, 52 yılın ardından adayı ziyaret eden ABD'li ilk üst düzey yetkili oldu.

Biden'ı ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi John Koenig ile Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Loannis Kasulidis karşıladı. Biden'ın gelişi sırasında Rum ve ABD'li güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, bomba imha ekipleri de havaalanında hazır bekletildi.

Biden, Larnaka Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'ın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayıp büyük fedakarlıklar yaptığını bildiğini belirterek, Rum Hükümeti'nin ekonomik reformlar konusunda önemli adım attığını ve bunun ekonominin iyiye doğru gitmesine neden olduğunu vurguladı.

Temasların önemli bir bölümünü çözüm süreciyle alakalı olacağına işaret eden Biden, her iki toplumun liderleri ile görüşme yapacağını söyledi. Biden, tarafların 11 Şubat'ta kabul ettiği ortak metnin ve müzakerecilerin Ankara ve Atina çapraz ziyaretleri gibi gelişmeleri barışa teşvik edici bulduğunu belirterek, "Uzun yıllar süren görüşme sürecine baktığımızda bu sefer farklı olacak mı?" gibi bir sorunun aklına geldiğini ifade etti.



'Barış her zaman mümkün'



"Barış her zaman mümkündür" diyen Biden, adada barış için siyasilerin yanında halkın da müdahil olmasını gerektiğini savundu.

Basında hakkında çıkan "arka cebinde bir çözümle geliyor" şeklindeki haberleri yalanlayan ABD Başkan Yardımcısı Biden, "ABD adına buraya geldim. Bir çözüm empoze etmeye değil, bir çözüm bulmanıza yardım etmek için geldim" diye konuştu.

Kişisel olarak 40 yıldır Kıbrıs sorununu takip ettiğini dile getiren Biden, "Sadece Kıbrıslılar geleceklerine karar verebilir ve sadece Kıbrıslılar bu vizyonu gerçekleştirecek cesareti gösterebilir. Bu sefer farklı olacağını ve çözüme ulaştığımızı, hayal edelim. Bu refah, güvenlik ve sayısız imkanlar, yıllar süren çözümsüzlükten kurtulma olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs'ta çözüm olduğu takdirde Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'in ve Avrupa'nın abidesi olacağını ifade eden Biden, "Kıbrıs'a geldim çünkü bu sefer farklı olabileceğine inandım. Ama bunun gerçekleşmesi adanın insanlarına bağlıdır" dedi.

Yarın Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le görüşecek Joe Biden, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından sivil toplum örgütü temsilcileriyle ve dini liderlerle de bir araya gelecek.