ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye programı belli oldu

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 24 Ağustos'ta gerçekleşecek Türkiye programının detayları belli oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden çarşamba günü sabah saatlerinde başkent Ankara'ya ulaşacak.

Esenboğa Havalimanı'na inecek Biden, daha sonra TBMM'ye geçecek. Biden, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile basına kapalı gerçekleştireceği görüşmenin ardından 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'yi gezecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile öğleden sonra Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek Biden, Yıldırım ile ikili görüşme yapacak. Biden ve Yıldırım, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Joe Biden, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkacak ilk ABD'li lider olacak Biden, Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Basına kapalı olacak bu görüşmenin başlangıcında, basın mensuplarının görüntü almasına müsaade edilecek.

Biden, aynı gün akşam Türkiye'den ayrılacak.