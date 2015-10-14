ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan sürpriz Türkiye ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, programında yer almadığı halde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne uğradı ve anı defterini imzaladı.

AFP'nin haberinde Biden'ın günlük programında yer almamasına rağmen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için burada açılan taziye defterini imzaladığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Joe Biden'ı, Washington Büyükelçiliği'ne gelişinde Büyükelçi Serdar Kılıç karşıladı.

Biden, daha sonra taziye defterinin bulunduğu bölüme geçti. Biden, "Türk halkına" diye başlayan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi günü Ankara'da meydana gelen korkunç trajedide hayatını kaybedenlere ve onlarına ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. ABD, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde hep yanında durarak gerekli desteği vermeye hazırdır. Güçlü ve cesur Türk halkı bu trajediyi daha güçlenmiş bir şekilde aşacaktır."

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini, gün içinde İngiltere,Rusya, Bulgaristan, Yemen gibi ülkelerin büyükelçiliklerinin yanı sıra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi imzaladı.