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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden KKTC'ye gidecek mi?

Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edecek olan Biden, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de görüşebilir

21 Mayıs 2014 15:36

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in daveti üzerine bu akşam Kıbrıs'ta olacak. 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, GKTY lideri Anastasiadis ile bir araya gelecek olan Biden, adanın kuzeyine geçerek KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmeyi de planlıyor.

ABD'den 52 yıl aradan sonra adaya yapılan en üst düzey ziyareti düzenleyecek olan Biden'in gündeminde adada kalıcı barışın sağlanması, bölgesel güvenlik ve enerji gibi konular bulunuyor.

Biden, GKRY Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis tarafından karşılanacak. Biden, perşembe sabahı Rum Ortodoks Başpiskoposluluğu'nu ziyaret edecek ve aralarında Kıbrıs müftüsü Talip Atalay'ın da bulunduğu birçok dini lider ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Biden, ayrıca Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılmasında Rum yönetiminin rolünü ve Rusya'nın, Ukrayna'nın istikrarsızlığına yönelik eylemleri ile adada kalıcı barışın sağlanması konularını görüşecek.

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