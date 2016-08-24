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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden bugün Türkiye'ye gelecek

Biden, darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM Başkanı Kahraman'a bir nezaket ve 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunacağı belirtildi

24 Ağustos 2016 03:27

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye’ye gelecek. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın, Ankara ziyareti kapsamında önce, darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a bir nezaket ve 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunacağı belirtildi. Biden'ın ziyaretinde en önemli gündem, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusu olacak.

Biden'in, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği kaydedilen açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi ardından ABD tarafından ülkemize gerçekleştirilecek olan bu üst düzey ziyarette, ABD ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.

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