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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı, eşcinsel evlilik törenine ev sahipliği yaptı

“Brian ve Joe’yu evimde evlendirmiş olmaktan gurur duyuyorum"

04 Ağustos 2016 01:01

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk kez bir eşcinsel evlilik merasimine ev sahipliği yaptı.

Biden, her ikisi de uzun süredir Beyaz Saray personeli olan Brian Mosteller ile Joe Mashie’nin nikâhı için evini açarken çiftin yüzüklerini de taktı.

Görevi bu yıl sona erecek olan Başkan Yardımcısı Biden, çiftin nikâhından çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafı Twitter hesabından, “Brian ve Joe’yu evimde evlendirmiş olmaktan gurur duyuyorum. Uzun zamandır Beyaz Saray’da çalışan bu iki harika adam daha mutlu olamazdı” mesajıyla birlikte paylaştı.

Mosteller, Başkan Barack Obama’nın kaleminde görev yapıyor. Mashie ise First Lady Michelle Obama’nın seyahatlerini organize ediyor.

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