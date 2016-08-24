ABD Başkan Yardımcısı: Darbe girişimini önceden bilmiyorduk; Gülen'i teslim ederiz ama...

Suriye'deki gelişmeler ve Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım'la ortak basın açıklaması yaptı. Joe Biden, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Daha önce belirttiğim gibi, olaylar olurken biz bunun gerçek olup olmadığını, internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık" dedi. "Amerikalıların bu konuda bilgisi vardı, söylentileri işitiyorum" diyen Biden, "ABD hiçbir zaman, asla bu olaydan haberdar olmamıştır. ABD halkı olan bitenden son derece üzgündür. Hiçbir durumda bu hareketi desteklemeyiz" diye konuştu. Biden, "Türk milletinin ABD’den daha iyi dostu yoktur Türkiye’nin. Ortak güvenliğimiz için birlikteyiz her zaman" ifadesini kullandı.

Biden, Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "Türk yetkililerle işbirliği yapıyoruz. Hukuk uzmanlarımız Türk meslektaşlarıyla çalışıyorlar. Onlar delilleri inceliyorlar. Belgelerin Amerikan mahkemelerine takdim edilmesi lazım ve bizim yasalarımız ve suçluların teslimi anlaşmasına göre bu belgelerin hazırlanması lazım. Bu şekilde Gülen’i teslim edebiliriz" dedi. "Bizim hiçbir şekilde herhangi bir kişiyi korumak, özellikle bir müttefikimize zarar veren bir kişiyi koruma niyetimiz yoktur" diyen Biden, "Ama bizim yasalarımıza uymak mecburiyetimiz vardır" ifadesini kullandı.

Biden'ın Türkiye'nin Cerablus'a yönelik kara ve hava harekâtını desteklediklerini belirterek, "PYD'ye uyarılarda bulundu. Biden, PYD, Fırat'ın batısına asla geçmemelidir. Eğer geçerse ABD tarafından desteklenmez" diye konuştu.

Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu Türkiye’nin demokratik enstitülerine yapılan bir saldırıdır. Sayın Başkan Obama Türkiye’ye gelmek istedi, dünyaya bizim iki ülke arasındaki ilişkilere son derece önem verdiğimizi göstermek istedik. Türkiye halkının müttefiki olarak şunu söylemek istiyorum ki, biz ABD Türkiye’yi her zaman tam olarak desteklemektedir. Türkiye halkı herhangi bir şekilde yardım isterse biz bunu sağlamaya devam edeceğiz.

Daha önce belirttiğim gibi, olaylar olurken biz bunun gerçek olup olmadığını, internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık. Parlamento'yu ziyaret ettiğim zaman beton parçalarını gördüm yerde. Çelik boruları, kırılmış camları, delinmiş tavanları gördüm.

Çok şükür siz ofisinizde değildiniz. Bombaların düştüğü yerlerde bu bombalar Türkiye demokrasisinin kalbine düşmüştür. Onlar birkaç metre uzağa düşmüş olsaydı, helikopterlerin, jetlerin parlamentonuza ateş etmesi sonucunda bombalar ya da kurşunlar başka yerlere isabet etseydi kim bilir kaç kişi ölmüş olacaktı. Sizin yardımınızla ve parlamentodaki milletvekillerine saldırının sürdüğü sırada orada bulunmalarını istemeniz sizin kararlılığınızı gösterir.

Sadece parlamento binası zedelenmedi, Türk halkının güvenlik duyguları zedelenmiş oldu. Sadece yaralananlar değil, bütün Türk halkı bu duyguyu yüreğinde hissetti. Bütün dünya bunu seyrederken onlar Cumhurbaşkanı’nın başkente geldiğini gördüler. Ben bir cep telefonuyla yapılan kaydı gördüm. Bu çağrıdan sonra Türk halkı sokaklara döküldü.

Türk halkının cesaretine hayran kaldık. Onlar tankların üstüne çıktılar, bunu da demokrasinizi korumak için yaptılar, siper oldular. Siz bu bölgede şehit diyorsunuz, biz onlara büyük kahramanlar ve vatanseverler diyoruz. Ben tekrar Sayın Başbakan, Türkiye’nin bütün halkına, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine başsağlığı dilemek istiyorum. Biz sadece onların kahramanlıklarını alkışlamakla kalmıyoruz, onların demokrasiye olan bağlılıklarını alkışlıyoruz. Onlar kendi ülkelerinin güçlü, canlı ve demokratik kalmasını için hayatlarını verdiler. Onların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız, onlar Türk tarihinde hiçbir zaman unutulmayacak.

Söylentilere karşı şunu söylemek istiyorum. “Amerikalıların bu konuda bilgisi vardı” söylentileri işitiyorum. ABD hiçbir zaman, asla bu olaydan haberdar olmamıştır. ABD halkı olan bitenden son derece üzgündür. Hiçbir durumda bu hareketi desteklemeyiz. Bizim önceden bilgimiz yok, hiçbir zaman desteklemedik. Bu hareketi derhal kınadık. Darbe teşebbüsünden önce olduğu gibi omuz omuzayız. Sadece Türkiye hükümetiyle değil, halkıyla da. ABD daha iyi dostu yoktur. Bizden, ABD’den daha iyi dostu yoktur Türkiye’nin. Ortak güvenliğimiz için birlikteyiz her zaman.

Bizim her iki cemiyetimizin temeli olan yasalar vardır. Özel olarak başbakana da söylediğim gibi. Gülen, Sayın Başbakan, anlıyorum sizin, hükümetiniz ve halkın onun hakkında yoğun duyguları var. Türkiye yetkililerle işbirliği yapıyoruz. Hukuk uzmanlarımız Türk meslektaşlarıyla çalışıyorlar. Onlar delilleri inceliyorlar. Amerikan mahkemelerine takdim edilmesi lazım ve bizim yasalarımız ve suçluların teslimi anlaşmasına göre bu belgelerin hazırlanması lazım. Bu şekilde Gülen’i teslim edebiliriz. Buna devam edeceğiz. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir kişiyi korumak, özellikle bir müttefikimize zarar veren bir kişiyi koruma niyetimiz yoktur. Ama bizim yasalarımıza uymak mecburiyetimiz vardır. Amerika yasalarına göre, Amerika’nın hiçbir başkanı kendi gücünün dışına çıkma yetkisi vardır. Sadece Amerikan mahkemesi yapabilir. Amerika Başkanı böyle bir şeyi yaparsa, görevinden atılması için bir neden olur. Biz bütün delilleri göz önünde bulundurarak Amerikan mahkemesine baş vuracağız. Bu biraz zaman alır. Adalet bu şekilde çalışıyor. Türk milletinin kızgın olduğunu anlıyorum ama bundan şüpheniz olmasın ki, işbirliği yapacağız. Hiçbir ülke böyle bir harekete tolerans gösteremez. Türk milleti de bu affedilmez ve barbarca terör hareketine maruz kalmıştır. Bu son saldırıda bir düğün hedef alınmıştır. 50 kişiden fazla insan ölmüştür ki, 29 tanesi çocuk. Bu sadece kalpleri kırmıyor, insanlığa sığmayan bir davranıştır.

PKK Türkiye’nin güneydoğusunda çok büyük zarar vermiştir. Hayatları, malları, mülkleri mahvetmiştir. ABD bu korkakça hareketleri reddetmektedir ve kuvvetle kınamaktadır. Biliyorum ki iki kayıp hiçbir zaman aynı değildir ama Amerika olarak biz bunu çok iyi anlıyoruz. ABD sadece 11 Eylül’de değil, bu yıl da çok kayıp yaşamıştır. Bu terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlere taziyelerimi iletiyorum.

Onların bütün amacı bizim değişmemizi sağlamaktır. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Türk halkı da Amerikan halkı gibi terör korkusu karşısında ezilmeyecektir, kararlılığından dönmeyecektir. Bu yüzden buradayım Sayın Başbakan. Birlikte yürüyeceğiz ve demokrasimize, seçilmiş hükümetimize zarar verenlere karşı birlikte duracağız.

Darbe girişiminden sonra IŞİD’le savaştığı içi Türkiye’yi tebrik ettim. Birlikte çalışarak Suriyeli muhalefet kuvvetlerinin etkilerini artırmak için eğitim vermeye devam edeceğiz. Daimi bir politik çözüm yolu bulmak için çalışacağız. 3 milyondan fazla mülteciye kucak açtığınız için teşekkür ediyorum.

Biz aynı zamanda ABD ve Türkiye olarak aynı zamanda Kıbrıs liderleriyle görüşmeye devam edeceğiz. Adada tekrar bir federasyon kurulmasını teşvik edeceğiz.

Bu ilişkinin uzun bir tarihi vardır. Biz kendi hayranlığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu sokaklara dökülmenize hayran kaldık. Demokrasinizi geri kazanmaya çalıştınız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz ilerlemeyi devam ettireceğimizi umuyorum.

Ayarlamalarımız var. Menbiç’le ilgili kararlarımız var. YPG ve Suriye kuvvetleri nehrin öbür tarafına geçmemelidir, hiçbir zaman ABD’den desteklenmeyecekler."

Soru&cevap

Başbakan, sorum size. Başkan Yardımcısı Biden’ın söylediğine rağmen ABD bu darbe teşebbüsüne iştirak etmedi ama halk arasında ve basında doğrudan katılım olmasa bile ABD’nin desteklediği söylendi. Siz bu son konuda açıklamalar verirken kendi halkınıza hem ABD halkına, ABD’nin bu darbe teşebbüsüyle alakası olmadığını söyleyecek misiniz? Biden, Obama’dan gelen açıklamalar var, insan hakları ihlallerine dair bazı konuşmalar yapılmıştı. Bunları özel olarak mı konuştunuz, yoksa bu konular sizin ilgi odağınız değil mi artık?

Biz bunu müzakere ettik aslında. Ne söylüyorsam, bunu kastederek söylüyorum. Açıkça söyleyeyim, buraya gelmem zaman aldı, bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türk halkıyla hükümetiyle desteğimizi göstermekten gurur duyuyorum. Samimi konuşmalarımız oldu derler. Biz birbirimizi anladık, anlıyoruz. Biraz zaman tanıyalım.